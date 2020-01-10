Загострення конфлікту між США та Іраном схвилювало багатьох серед іншого ще й в контексті можливих наслідків для Україні

Зокрема в Україні заговорили про те, як відреагують світові товарні ринки, а саме ринки аграрної продукції. Як зазначає Олександр Тищено, це й не дивно, адже за даними Держстату експорт с/г продукції (включає тваринництво, рослинництво і жири та олії), складає 36,6% від сукупного обсягу за 10 місяців 2019 року, а в структурі ВВП на сільське господарство припадає 14,8% за результатами трьох кварталів поточного року, передає «Хвиля».

Експерт зазначає, що глобальні тренди на світових ринках, що тривають роками, задають економіка і фінанси. А спалахи напруженості в певних регіонах мають короткотривалий ефект і активують спекулянтів, що можна спостерігати на прикладі війни в Іраку та Сирії, а також подій, що відбулись в цьому регіоні протягом останніх днів.

На початку війни в Іраку відбувалось зниження цін на нафту на 33% протягом березня-квітня 2003 року з подальшим відновленням зростанням, а під час війни в Сирії навпаки відбулось здорожчання протягом березня-квітня 2011 року, а потім падіння на 22,2%. При цьому експерт підкреслює, що після короткострокової паніки і спекулятивних торгів ринок нафти завжди повертається до фундаментальних економічних чинників.

На ринку зернових і зокрема пшениці в періоди загострень взагалі не спостерігалось будь – якої паніки. Відпрацьовувались свої сезонні тренди, слабко реагуючи на новинний фон. Зниження котирувань пшениці було сезонним, як і в інші роки.

На противагу сировинним ринкам, золото стабільно зростало в періоди криз, до того ж зростала не тільки ціна, а й об’єми купівлі цього активу, що типово для подібних ситуацій.

У конфлікті ж, що загострився наприкінці минулого року, для України можливе накладення санкцій на Іран і заборона на торгівлю з цією країною, яке вже анонсував президент США вважає експерт. При цьому він підкреслює, що це не несе жодних втрат оскільки в структурі нашого експорту ця країна займає 0,4%, а обсяг імпорту з Ірану ще менший.

Також варто згадати, що країни під санкціями швидко адаптовуються і знаходять шляхи для їх обходу, як приклад можна згадати Північну Корею, яка є одним з найбільших імпортерів українського борошна, яке потрапляє до цієї країни контрабандою через територію Китаю.

Нагадаємо, катастрофа українського Боїнга під Тегераном: українські чиновники програли бій, фатальні деталі.

Як повідомляла Politeka, катастрофа українського Боїнга в Ірані: з'явилися нові кадри трагедії, "вогненні спалахи і..."

Також Politeka писала, що пасажир українського Boeing встиг залишити записку.