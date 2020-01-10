Палата представителей проголосовала за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов

Об этом сообщает CNN.

За проголосовали 224 конгрессмена. Против - 194. Среди тех, кто поддержал запрет были республиканцы.

Для окончательного принятия резолюции ее должен поддержать Сенат. В нем большинство имеют республиканцы. Однако не исключено, что и они перечеркнут партийную линию и поддержат ограничения.

Дональд Трамп

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Как сообщалось, Трамп 8 января выступил с заявлением по поводу ситуации с Ираном

Конфликт между США и Ираном разгорелся с новой силой после уничтожения главаря КСИР Касема Сулеймани.

После убийства Иран заявил, что будет мстить Трампу и предложили за "его голову" 80 миллионов долларов.

После этого лидер США выступил с оправдательной речью, в которой отметил, что главарь КСИР - терорист номер один. Также Трамп сообщил, что США хочет остановить войну, а не развязать ее.

В сети стали активно обсуждать заявление президента США. Люди сравнивали Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Дональд Трамп

"Послушал товарища Трампа. Его спичи по содержательности все больше начинают походить на порожние яйца друга Владимира и это плохо...", "я тоже не поняла зачем собирать лидеру такого уровня пресс-конференцию, чтобы рассказать нам краткое содержание последних нескольких месяцев", "Деду уже пора на пенсию", "Как я и говорил, попетушились и все. Иран типа отомстил, американцы типа ничего не потеряли, все довольны. А почти 200 человек, которые с очень большой вероятностью просто оказались не в том месте не в то время, никому не нужны", - написали пользователи сети.

Напомним, Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.

Также Politeka писала, что Иран в обмен на Украину: раскрыты детали роковой сделки Путина и Трампа.