Палата представителей проголосовала за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов
Об этом сообщает CNN.
За проголосовали 224 конгрессмена. Против - 194. Среди тех, кто поддержал запрет были республиканцы.
Для окончательного принятия резолюции ее должен поддержать Сенат. В нем большинство имеют республиканцы. Однако не исключено, что и они перечеркнут партийную линию и поддержат ограничения.
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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.
Как сообщалось, Трамп 8 января выступил с заявлением по поводу ситуации с Ираном
Конфликт между США и Ираном разгорелся с новой силой после уничтожения главаря КСИР Касема Сулеймани.
После убийства Иран заявил, что будет мстить Трампу и предложили за "его голову" 80 миллионов долларов.
После этого лидер США выступил с оправдательной речью, в которой отметил, что главарь КСИР - терорист номер один. Также Трамп сообщил, что США хочет остановить войну, а не развязать ее.
В сети стали активно обсуждать заявление президента США. Люди сравнивали Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.
"Послушал товарища Трампа. Его спичи по содержательности все больше начинают походить на порожние яйца друга Владимира и это плохо...", "я тоже не поняла зачем собирать лидеру такого уровня пресс-конференцию, чтобы рассказать нам краткое содержание последних нескольких месяцев", "Деду уже пора на пенсию", "Как я и говорил, попетушились и все. Иран типа отомстил, американцы типа ничего не потеряли, все довольны. А почти 200 человек, которые с очень большой вероятностью просто оказались не в том месте не в то время, никому не нужны", - написали пользователи сети.
Напомним, Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.
Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.
Также Politeka писала, что Иран в обмен на Украину: раскрыты детали роковой сделки Путина и Трампа.