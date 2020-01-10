Больше не может самовольно управлять армией

Палата представителей проголосовала за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов

Об этом сообщает CNN.

За проголосовали 224 конгрессмена. Против - 194. Среди тех, кто поддержал запрет были республиканцы.

Для окончательного принятия резолюции ее должен поддержать Сенат. В нем большинство имеют республиканцы. Однако не исключено, что и они перечеркнут партийную линию и поддержат ограничения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по базам в Ираке, где размещены американские военнослужащие.

Как сообщалось, Трамп 8 января выступил с заявлением по поводу ситуации с Ираном

Конфликт между США и Ираном разгорелся с новой силой после уничтожения главаря КСИР Касема Сулеймани.

После убийства Иран заявил, что будет мстить Трампу и предложили за "его голову" 80 миллионов долларов.

После этого лидер США выступил с оправдательной речью, в которой отметил, что главарь КСИР - терорист номер один. Также Трамп сообщил, что США хочет остановить войну, а не развязать ее.

В сети стали активно обсуждать заявление президента США. Люди сравнивали Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

"Послушал товарища Трампа. Его спичи по содержательности все больше начинают походить на порожние яйца друга Владимира и это плохо...", "я тоже не поняла зачем собирать лидеру такого уровня пресс-конференцию, чтобы рассказать нам краткое содержание последних нескольких месяцев", "Деду уже пора на пенсию", "Как я и говорил, попетушились и все. Иран типа отомстил, американцы типа ничего не потеряли, все довольны. А почти 200 человек, которые с очень большой вероятностью просто оказались не в том месте не в то время, никому не нужны", - написали пользователи сети.

Напомним, Иран пошел в атаку на США, выпущены ракеты.

Как сообщала Politeka, конфликт между США и Ираном: "это хорошо спланированный...", неожиданные детали.

Также Politeka писала, что Иран в обмен на Украину: раскрыты детали роковой сделки Путина и Трампа.