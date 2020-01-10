Обострение конфликта между США и Ираном взволновало многих среди прочего еще и в контексте возможных последствий для Украины

Так, в Украине заговорили о том, как отреагируют мировые товарные рынки, в частности рынки аграрной продукции. Как отмечает Александр Тищено, это и не удивительно, ведь по данным Госстата экспорт с/х продукции (включает животноводство, растениеводство и жиры и масла), составляет 36,6% от совокупного объема за 10 месяцев 2019 года, а в структуре ВВП на сельское хозяйство приходится 14,8% по результатам трех кварталов текущего года, передает «Хвиля».

Эксперт отмечает, что глобальные тренды на мировых рынках, которые длятся годами, задают экономика и финансы. А вспышки напряженности в определенных регионах имеют кратковременный эффект и активируют спекулянтов, что можно наблюдать на примере войны в Ираке и Сирии, а также событий, которые произошли в этом регионе в течение последних дней.

В начале войны в Ираке происходило снижение цен на нефть на 33% в течение марта-апреля 2003 года с последующим восстановлением ростом, а во время войны в Сирии наоборот произошло подорожание в течение марта-апреля 2011 года, а затем падение на 22,2%. При этом эксперт подчеркивает, что после краткосрочной паники и спекулятивных торгов рынок нефти всегда возвращается в фундаментальных экономических факторов.

На рынке зерновых, в частности пшеницы в периоды обострений вообще не наблюдалось каких – либо паники. Отрабатывались свои сезонные тренды, слабо реагируя на новостной фон. Снижение котировок пшеницы было сезонным, как и в другие годы.

В противовес сырьевым рынкам, золото стабильно росло в периоды кризисов, к тому же росла не только цена, но и об’объемы покупки этого актива, что типично для подобных ситуаций.

В конфликте же, обострившийся в конце прошлого года, для Украины возможно наложение санкций на Иран и запрет на торговлю с этой страной, которое уже анонсировал президент США считает эксперт. При этом он подчеркивает, что это не несет никаких потерь поскольку в структуре нашего экспорта эта страна занимает 0,4%, а объем импорта из Ирана еще меньше.

Также стоит упомянуть, что страны под санкциями быстро адаптируются и находят пути для их обхода, как пример можно вспомнить Северную Корею, которая является одним из крупнейших импортеров украинской муки, которое попадает в страну контрабандой через территорию Китая.

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