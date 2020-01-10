У 2020 році гривня може «повести» себе неочікувано...

В НБУ зазначили важливі моменти щодо ринку іноземних валют в новому 2020 році

Про це йдеться в YouTube-відео з інтерв'ю глави НБУ Якова Смолія для проекту "KRYM". Зокрема експерт зазначає, що можуть бути різні сценарії, але, скоріш за все, гривня суттєвих провалів не зазнає - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют знизиться в якихось суттєвих межах:

«Говорити про те, що буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно». На ринку України в кінці 2019 року пропозиція валюти була істотною, що і вплинуло на її вартість - все пов'язано з об'ємними інвестиціями іноземних суб'єктів в боргові цінні папери уряду:

«Вони склали близько 4 мільярди доларів на рік». Нацбанк викупив близько 8 мільярдів доларів надлишкової валюти з ринку через це, зазначає фахівець.

Але буквально вчора, 9 січня повідомлялося про те, що після рекордного зростання гривня несподівано почала падати. Про це свідчить курс валют в Україні на 9 січня.

Офіційний курс валют на четвер представив Нацбанк. Як видно, тенденції в обмінниках різко змінилися порівняно з кінцем минулого року: долар і євро почали відвойовувати свої позиції.

Так, долар подорожчав на 16 копійок і склав 23,83 грн;

У свою чергу, курс євро виріс на 10 копійок і склав 26,49 грн.

Нагадаємо також, за 100 доларів українцям доведеться викласти 2411 гривень.

А ось за 100 євро потрібно буде заплатити ще більше - 2679 гривень.

Як повідомлялося раніше, економічний аналітик Вадим Іосуб прогнозує, що курс долара і євро в Україні може зміниться вже до середини січня.

Так, разом з святами закінчився і ажіотажний попит на валюту, тому курс може знизитися з 23,8 до 23,5 грн/$.

При цьому, на найближчий тиждень, за словами аналітика очікується зовсім незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися з 23,5/23,8 грн.

Нагадаємо, курс долара здивує українців у 2020 році: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, долар різко впаде після тривалого простою, цього не уникнути.

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