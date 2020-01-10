В 2020 году гривна может «повести» себя неожиданно…

В НБУ отметили важные моменты относительно рынка иностранных валют в новом 2020 году

Об этом идет речь в YouTube-видео с интервью главы НБУ Якова Смолия для проекта "KRYM". В частности эксперт отмечает, что могут быть разные сценарии, но, вероятнее всего тот, что существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривни относительно иностранных валют снизится в каких-то существенных пределах:

«Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно». На рынке Украины в конце 2019 года предложение валюты было существенным, что и повлияло на ее стоимость - все связано с объемными инвестициями иностранных субъектов в долговые ценные бумаги правительства:

«Они составили порядка 4 миллиарда долларов в год». Нацбанк выкупил около 8 миллиардов долларов избыточной валюты с рынка из-за этого, отмечает специалист.

Но буквально вчера, 9 января сообщалось о том, что после рекордного роста гривна неожиданно начала падать. Об этом свидетельствует курс валют в Украине на 9 января.

Официальный курс валют на четверг представил Нацбанк. Как видно, тенденции в обменниках резко изменились по сравнению с концом прошлого года: доллар и евро начали отвоевывать свои позиции.

Так, доллар подорожал на 16 копеек и составил 23,83 грн;

В свою очередь, курс евро вырос на 10 копеек и составил 26,49 грн.

Напомним, в пятницу, 10 января за 100 долларов украинцам придется выложить 2411 гривен.

А вот за 100 евро нужно будет заплатить еще больше - 2679 гривен.

Как сообщалось ранее, экономический аналитик Вадим Иосуб прогнозирует, что курс доллара и евро в Украине может изменится уже к средине января.

Так, вместе с праздниками закончился и ажиотажный спрос на валюту, поэтому курс может снизиться с 23,8 до 23,5 грн/$.

При этом, на ближайшую неделю, по словам аналитика ожидается совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн.

Напомним, курс доллара удивит украинцев в 2020 году: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, доллар резко рухнет после затяжного простоя, этого не избежать.

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