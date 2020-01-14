Курс долара вийшов на нову «висоту»

Національний банк оприлюднив дані щодо долара США на середу, 15 січня. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з даними НБУ офіційний курс долара до гривні складе 24,03. Так курс долара виріс, а саме на 10 копійок порівняно з даними попереднього банківського дня - на вівторок, 14 січня.

Варто відзначити, що курс долара виріс після тривалого свого зниження вартості. Зазначимо також, що офіційний курс найпопулярнішої валюти в світі знову піднявся вище своєї психологічної позначки в 24 грн.

Лише за останній банківський тиждень (з 8 по 15 січня) гривня ослабла по відношенню до долара на цілих 35 копійок.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що зміцнення курсу гривні, яке спостерігалося в останні кілька місяців 2019 року було досягнуто не за рахунок ефективної роботи Національного банку України і уряду, а за рахунок нарощування запозичень в іноземних кредиторів.

Лановий підкреслив, що об'єктивних підстав для подальшого зміцнення гривні в 2020 році немає.

Він упевнений, що обвалу гривні в цьому році не уникнути. Питання тільки в тому, коли це станеться, і якими темпами відбуватиметься падіння. Тут буде залежати від майстерності керівництва НБУ – наскільки воно зможе утримувати курс.

«Поки що неможливо що-небудь спрогнозувати, оскільки команда, яка прийшла до влади, нічого не розповідає, не дає правильних прогнозів і орієнтирів своєї діяльності – говорить одне, а робить інше. Тому можна очікувати чого завгодно. Хоча НБУ зобов'язаний оприлюднити свою грошово-кредитну політику і попереджати про свої наміри. Так роблять всі центральні банки», - зазначає Лановий.

У бюджеті на наступний рік курс гривні закладений на рівні 27,5 гривень за долар. При цьому експерт прогнозує, що долар в 2020 році може коштувати і 27 гривень, і 29 гривень.

У той же час, є ймовірність, що може змінитися керівництво НБУ, після чого будуть переглянуті позиції та цілі Національного банку.

«Тому є сенс не поспішати з прогнозами і почекати. Зараз в українській економіці грають короткострокові, а не довгострокові фактори. Довгострокові фактори – це, наприклад, процвітання економіки та зростання обсягів прямих іноземних інвестицій. А сьогодні Україна нічим таким не може похвалитися», - зазначив експерт.

Також він додав, що взаємозв'язок курсу долара і євро збережеться, це – довгострокова конструкція.

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