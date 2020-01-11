До этого валюта долгое время дешевела

Курс доллара удивил неожиданным ростом на закрытии межбанка

В субботу, 11 января, американская валюта на межбанке вместо традиционного падения отметилась ростом на целых 5 копеек. Таким образом, курс доллара в продаже составил 24 гривны, а в покупке - 23,95 гривен за доллар.

В то же время, курс евро остался на прежнем уровне в 26,58 гривен за евро.

Компания «Укрдилинг» сообщает, что торги по доллару 11 января закрылись в диапазоне 23,9500 - 24,0000 грн/доллар, стоимость евро составила 26,5654 - 26,5852 грн, а российского рубля - 0,3907 - 0,3912 грн.

Отметим, что ранее аналитик Вадим Иосуб рассказал о том, что уже до середины этого месяца курс доллара в Украине ждут радикальные изменения.

По его словам, вместе с праздниками закончился и ажиотажный спрос на валюту, поэтому курс может снизиться с 23,8 до 23,5 грн/$.

При этом, на ближайшую неделю, по словам аналитика ожидается совсем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 23,5/23,8 грн.

Со 2 января официальный курс доллара снизился с 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). ОТмечается, что спрос/предложение доллара на межбанке выросли за это же время с 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

На межбанке курс стабилизировался около уровней, достигнутых накануне Нового года. Наличный рынок в предновогодние дни испытал спекулятивный набег. После праздников ажиотаж спал, вслед за ним стали уменьшаться как курсы, так и резко расширившаяся накануне разница между покупкой и продажей.

Отметим, после рекордного роста перед Новым годом, 9 января гривна неожиданно начала падать.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро взлетели в цене: что будет с гривной.

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