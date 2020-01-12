Курс валют в Украине 12 января готовит немыслимое, поскольку подорожание доллара и евро резко остановится

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Так, 12 января стоимость доллара составит 23,9677 гривен за купюру. А за один евро придется отдать 26,5874 гривны.

Аналогичным курс валют будет и в понедельник, 13 января.

Ранее в НБУ рассказали о ключевых моментах для рынка валюты в 2020 году. Так, глава НБУ Яков Смолий рассказал, что могут быть разные сценарии, но, вероятнее всего тот, что существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривни относительно иностранных валют снизится в каких-то существенных пределах:

«Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно». На рынке Украины в конце 2019 года предложение валюты было существенным, что и повлияло на ее стоимость - все связано с объемными инвестициями иностранных субъектов в долговые ценные бумаги правительства:

«Они составили порядка 4 миллиарда долларов в год». Нацбанк выкупил около 8 миллиардов долларов избыточной валюты с рынка из-за этого, отмечает специалист.

Также мы писали, что экономический аналитик Вадим Иосуб прогнозирует, что курс доллара и евро в Украине может изменится уже к средине января. Так, вместе с праздниками закончился и ажиотажный спрос на валюту, поэтому курс может снизиться с 23,8 до 23,5 грн/$.

Напомним, курс доллара удивит украинцев в 2020 году: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, доллар резко рухнет после затяжного простоя, этого не избежать.

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