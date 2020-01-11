Курс доллара после недолгого затишья снова начал снижаться

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на 11 января. Судя по новым цифрам, доллар не смог отвоевать свои позиции и продолжил падать.

Так, американская валюта подешевела на 15 копеек и достигла отметки в 23,96 гривен за доллар. Отметим, что курс доллара на 10 января составлял 24,12 гривен за доллар.

Официальный курс валют в Украине на 11 января составил:

– 100 долларов США – 23,9677 гривны (-0,1513);

– 100 евро – 26,5874 гривны (-0,2124).

Стоит отметить, что на открытии межбанковского рынка курс доллара также упал после двухдневного роста. Американская валюта торговалась в районе отметки 24 гривен за доллар. Вместе с долларом на межбанке подешевел и евро.

Наличный рынок также улавливает эти тенденции. Так, 10 января доллар подешевел в среднем на 7 копеек и достиг 24,19 гривен в продаже.

Напомним, что ранее в НБУ рассказали о ключевых моментах для рынка валюты в 2020 году. Так, глава НБУ Яков Смолий рассказал, что могут быть разные сценарии, но, вероятнее всего тот, что существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривни относительно иностранных валют снизится в каких-то существенных пределах:

«Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно». На рынке Украины в конце 2019 года предложение валюты было существенным, что и повлияло на ее стоимость - все связано с объемными инвестициями иностранных субъектов в долговые ценные бумаги правительства:

«Они составили порядка 4 миллиарда долларов в год». Нацбанк выкупил около 8 миллиардов долларов избыточной валюты с рынка из-за этого, отмечает специалист.

Напомним, курс валют резко изменился, доллар и евро взлетели в цене: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, озвучен новый курс доллара в Украине: чем закончатся американские горки, "уже с середины января...".

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