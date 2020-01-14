Курс доллара вышел на новую «высоту»

Национальный банк обнародовал данные по доллару США на среду, 15 января. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным НБУ официальный курс доллара к гривне составит 24,03. Так курс доллара вырос, а именно на 10 копеек по сравнению с данными предыдущего банковского дня - на вторник, 14 января.

Стоит отметить, что курс доллара вырос после продолжительного своего снижения в стоимости. Отметим также, что официальный курс самой популярной валюты в мире вновь поднялся выше своей психологической отметки в 24 грн.

Только за последнюю банковскую неделю (с 8 по 15 января) гривна ослабла по отношению к доллару на целых 35 копеек.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что укрепление курса гривны, которое наблюдалось в последние несколько месяцев 2019 года было достигнуто не за счет эффективной работы Национального банка Украины и правительства, а за счет наращивания заимствований у иностранных кредиторов.

Лановой подчеркнул, что объективных оснований для дальнейшего укрепления гривны в 2020 году нет.

Он уверен, что обвала гривны в этом году не избежать. Вопрос только в том когда это произойдет, и какими темпами будет происходить падение. Здесь будет зависеть от мастерства руководства НБУ – насколько оно сумеет удерживать курс.

«Пока что невозможно что-либо спрогнозировать, поскольку команда, пришедшая к власти, ничего не рассказывает, не дает правильных прогнозов и ориентиров в своей деятельности – говорит одно, а делает другое. Потому можно ожидать чего угодно. Хотя НБУ обязан обнародовать свою денежно-кредитную политику и предупреждать о своих намерениях. Так делают все центральные банки», - отмечает Лановой.

В бюджете на следующий год курс гривны заложен на уровне 27,5 гривен за доллар. При этом эксперт прогнозирует, что доллар в 2020 году может стоить и 27 гривен, и 29 гривен.

В тоже время, есть вероятность, что может поменяться руководство НБУ, после чего будут пересмотрены позиции и цели Национального банка.

«Потому есть смысл не торопиться с прогнозами и подождать. Сейчас в украинской экономике играют краткосрочные, а не долгосрочные факторы. Долгосрочные факторы – это, например, процветание экономики и рост объемов прямых иностранных инвестиций. А сегодня Украина ничем таким похвастаться не может», - отметил эксперт.

Также он добавил, что взаимосвязь курса доллара и евро сохранится, это – долгосрочная конструкция.

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