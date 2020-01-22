Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов, пояснив, кому в Україні належить ринок тютюну

За словами Холодова, фактично 75–80% продажів сигарет в нашій країні знаходяться в руках однієї компанії. Це довів Антимонопольний комітет.

Нардеп пояснив, що близько 90% ринку сигарет, що продаються в Україні, виробляють чотири фабрики, які належать чотирьом глобальним тютюновим корпораціям – "Бритіш Американ Тобакко" (фабрика у Прилуках), "Імперіал Тобакко" (Київ), JTI (Кременчук) і "Філіп Морріс" (Харків).

Також він додав, що у 2010 році на ринку з'явилася компанія "Мегаполіс", яка скупила приблизно 30 тютюнових дистриб'юторів. Через кілька років фірма стала називатися "Тедіс".

Холодов звинуватив виробників сигарет у створенні монополії.

"Специфіка ринку тютюну така: виробники сигарет монопольно встановлюють відпускні ціни, а потім – так звану максимально дозволену роздрібну ціну (МРЦ) на кожну пачку. Це єдина галузь, яка настільки зарегульована. Виходить коридор, наприклад, в 15% між відпускною ціною виробника і вартістю в магазині – і в ньому повинна бути маржа оптовика і роздрібного продавця. Монопольне становище на ринку та домовленості з виробниками дозволяють "Тедісу" отримувати близько 7% маржі, і лише 6–8% залишати незалежної роздробі. Будь-який рітейлер скаже вам, що за 6–8% маржі продавати товар невигідно", - зазначив Холодов.

Що стосується роздробу на тютюновому ринку, то тут, за словами Холодова, видається всього близько 60 тис. ліцензій на торгівлю, в тому числі близько 2 тис. – це точки продажів у супермаркетах.

"Плюс є ще приблизно 20 тис. нелегальних роздрібних торговців – тобто приблизно 25% ринку. Вони ради були б працювати легально, але їм не вистачає маржі в 6–8%, щоб заробляти. "Сірий" товар вони продають з націнкою 15–20%. Якщо б вони могли заробляти свої 15% легально – ніхто б не ризикував. І камікадзе той, хто виступить на їхньому боці", - підсумував Холодов.

Раніше ми повідомляли, експерти засмутили українських курців, заявивши про майбутнє в цьому році подорожчання тютюнових виробів. За словами аналітиків, через подальше планове підвищення акцизів продовжать зростати ціни на сигарети, так як до 2023 року ціни на них повинні піднятися до європейських, або в середньому 100 грн за пачку.

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