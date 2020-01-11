Инфляция в Украине в 2020 году будет намного выше, чем в 2019 году

Такие прогнозы озвучили аналитики, передает «Сегодня».

Основной причиной называют начавшуюся девальвацию гривны, которая, по прогнозам, к концу года может упасть до 27 грн/долл.

Украинцам стоит готовиться к массовым подорожаниям.

По словам аналитиков, из-за дальнейшего планового повышения акцизов продолжат дорожать сигареты, так как до 2023 года цены на них должны подняться до европейских, или в среднем 100 грн за пачку.

С января уже подорожал природный газ, из-за повышения цен на нефть прекратилось удешевление нефтепродуктов.

Не исключено повышения цен на электроэнергию, проезд по железной дороге.

При этом эксперты отмечают, что цены на продукты уже сейчас практически достигли уровня европейских, и вряд ли их будут сильно повышать.

Ожидается, что инфляция в 2020 году может составить около 10%. Однако точный ее уровень пока назвать сложно, ведь неизвестно, насколько жесткой окажется в 2020 году денежная политика Нацбанка, хотя его глава Яков Смолий уже сообщил, что будет дальнейшее снижение учетной ставки. Также неясно, как активно Минфин продолжит выпускать ОВГЗ, укрепляя гривню.

Кроме того, эксперты отмечают, что многое зависит и от погоды. Если резко похолодает, то в Европе резко повысятся спрос и цена на газ, в том числе и для Украины, а это сразу ускорит инфляцию.

Также украинцев предупреждают, что увеличение зарплат существенно замедлится, 15-16% роста в год уже не будет. Дело в том, что исчезли два основных драйвера для повышения окладов: не будет выборов, под которые поднимали зарплаты врачам, учителям и другим бюджетникам, и стабилизировалась трудовая миграция.

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