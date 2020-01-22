Народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов, объяснил, кому в Украине принадлежит рынок табака

По словам Холодова, фактически 75–80% продаж сигарет в нашей стране находятся в руках одной компании. Это доказал Антимонопольный комитет.

Нардеп разъяснил, что около 90% рынка сигарет, которые продаются в Украине, производят четыре фабрики, которые принадлежат четырем глобальным табачным корпорациям – "Бритиш Американ Тобакко" (фабрика в Прилуках), "Империал Тобакко" (Киев), JTI (Кременчуг) и "Филип Моррис" (Харьков).

Также он добавил, что в 2010 году на рынке появилась компания "Мегаполис", которая скупила примерно 30 табачных дистрибьюторов. Спустя несколько лет фирма стала называться "Тедис".

Холодов обвинил производителей сигарет в создании монополии.

"Специфика рынка табака такова: производители сигарет монопольно устанавливают отпускные цены, а затем – так называемую максимально разрешенную розничную цену (МРЦ) на каждую пачку. Это единственная отрасль, которая настолько зарегулирована. Получается коридор, например, в 15% между отпускной ценой производителя и стоимостью в магазине – и в нем должна быть маржа оптовика и розничного продавца. Монопольное положение на рынке и договоренности с производителями позволяют "Тедису" получать около 7% маржи, и всего 6–8% оставлять независимой рознице. Любой ритейлер скажет вам, что за 6–8% маржи продавать товар невыгодно", - отметил Холодов.

Что касается розницы на табачном рынке, то здесь, по словам Холодова, выдается всего около 60 тыс. лицензий на торговлю, в том числе около 2 тыс. – это точки продаж в супермаркетах.

"Плюс есть еще примерно 20 тыс. нелегальных розничных торговцев – то есть примерно 25% рынка. Они рады были бы работать легально, но им не хватает маржи в 6–8%, чтобы зарабатывать. "Серый" товар они продают с наценкой 15–20%. Если бы они могли зарабатывать свои 15% легально – никто бы не рисковал. И камикадзе тот, кто выступит на их стороне", - подытожил Холодов.

Ранее мы сообщали, эксперты расстроили курящее население Украины, заявив о предстоящем в этом году подорожании табачных изделий. По словам аналитиков, из-за дальнейшего планового повышения акцизов продолжат расти цены на сигареты, так как до 2023 года цены на них должны подняться до европейских, или в среднем 100 грн за пачку.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в 2020: детали.

Как сообщала Politeka, индекс борща: стало известно, как изменились цены на главные продукты в Украине.

Также Politeka писала, что инфляция в Украине резко ускорится: что подорожает в 2020 году