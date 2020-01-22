Україна тимчасово відмовилася від подальшої роботи над ініціативою щодо вступу в митний союз з Євросоюзом

Натомість наша країна зробить ставку на максимальне спрощення всіх митних процедур та сприяння руху товарів через кордон, доступу українських виробників на ринок Євросоюзу. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань європейської інтеграції Дмитра Кулебу.

Віце-прем'єр озвучив головні пріоритети, яких буде дотримуватися Україна в ході засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня. Серед них виявилося отримання «промислового безвізу», інтеграція в енергетичний та цифровий ринки Євросоюзу, а також робота над актуальними питаннями у сфері юстиції і свободи.

Також Україна має намір домагатися приєднання до Європейської зеленої угоди, заявив Кулеба.

Він додав, що наша країна в цілому націлена на більш тісне співробітництво з Євросоюзом у сфері торгівлі. Це означає, що вона повинна буде працювати над максимальним спрощенням митних процедур між собою і Європою. Кулеба вважає, що в короткостроковій перспективі дана стратегія буде більш вигідною для України, ніж митний союз з ЄС.

«Ми відмовляємося від ідеї створення митного союзу з ЄС. На даному етапі ми хочемо максимально спростити всі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які будуть сприяти проходженню товарів через митний кордон», - повідомив віце-прем'єр.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 змінилися країни, які головують в Раді Євросоюзу і ОБСЄ.

Хорватія розпочала головування в Раді Євросоюзу, а Албанія – в ОБСЄ. Обидві країни вже визначили свою політику щодо України.

Варто відзначити, що в число офіційних пріоритетів головування Хорватії у керівному органі ЄС Україна не увійшла.

Хорватія згадала Україну тільки у своєму детальному документі на 52 сторінки – і то двічі: в контексті партнерства і важливого для ЄС двостороннього напрямку.

На сайті ж Ради ЄС Україна та Східне партнерство не згадуються зовсім.

Албанія ж, яка головує в ОБСЄ, навпаки зарахувала "криза в Україні і навколо неї" в список своїх основних пріоритетів.

Нагадаємо, Україна не в пріоритеті: в Раді ЄС і ОБСЄ сталися великі зміни.

Як повідомляла Politeka, Путін почне удар по Європі з України: «Відновлення СРСР», названі терміни.

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