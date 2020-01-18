Структуры, связанные с Игорем Коломойским, решили "задушить" Приватбанк исками

За последние полтора месяца по делу Приватбанка в суд подали 285 исков, пишет Hyser.com со ссылкой на подтверждение этой информации юристами банка.

По словам юристов, иски разделены на три группы. Самая большая (состоит из 220 исков) - трансформационная. Эти иски подали 36 компаний, которые перед национализацией Приватбанка стали его заемщиками из-за преобразования его корпоративного портфеля более чем на сто миллиардов гривен.

Следующая группа исков (45 штук) - от миноритарных акционеров в Хозяйственный суд города Киев. Эти акционеры также намерены оспорить конвертацию, которую провели принудительно, их депозитных вложений в новые акции банка, выпущенные в конце 2016 года, когда и произошла национализация банка.

И в оставшуюся третью группу входят 20 исков против руководителей Приватбанка.

Ранее мы сообщали стало известно, что Приватбанк блокирует деньги клиентов. По словам пострадавшей, что оставила отзыв на сайте "Минфина", банк закрыл доступ к 1300 гривен у нее на карте.

"Перечисляю 6000 грн. Приходит сообщение: баланс 4700 грн. Звоню оператору: где 1300?», - клиентка отметила, что никаких долгов не имеет. Она сделала платеж на 1500, в итоге с ее карты сняли 1500 и еще заблокировали 1300, которые в итоге пообещали вернуть через 10 дней.

Также мы писали, Приватбанк изменил условия верификации. Приложение Приват24 будет отслеживать перемещения клиентов банка с помощью определения геолокации. Навязанная услуга, к счастью, касается только "Физических лиц - предпринимателей".

Отметим, такая верификация является обязательной процедурой, без прохождения которой счет будет заблокирован. Не согласиться на отслеживание - невозможно.

В банке уверяют, что новшество служит для укрепления безопасности платежей.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.