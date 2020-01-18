ПриватБанк продолжает "добивать" своих клиентов отвратительным сервисом

Об этом на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент, которого ПриватБанк подставил уже несколько раз.

По его словам, все началось в 2018 году, когда ПриватБанк внезапно выставил ему долг в пять тысяч гривен.

В банке начали оправдываться, что система ошибочно не списывала долгое время с его счета средства за комиссию, поэтому накопилась подобная сумма. Он решил оплатить задолженность и пользовался картой дальше.

Похожая ситуация произошла в январе 2019 года, когда с его карты списали 2100 гривен, поскольку она якобы была привязана к американскому сайту.

Через пару месяцев ПриватБанк урезал кредитный лимит клиента с 40 тысяч до двух, выставив ему долг в 38 тысяч, установив также расчетную дату через две недели.

"Самому лучшему клиенту, вот такой подарок! Вскоре выяснялось, что это не только мне преподнесли вот такой подарок! И тот факт, что нужно где то найти 38 000 грн за две недели меня совсем не радовал, так как потом будет просрочка, а это моя репутация! Естественно, мне пришлось найти и погасить этот минус", - добавил недовольный клиент.

Но и на этом история не закончилась, поскольку потом ПриватБанк вновь предоставил ему кредитный лимит до 10 тысяч гривен, которым он стал активно пользоваться.

"И что вы думаете? Я снова Повелся! Согласился! Попользовался 3 месяца, и сегодня снова это волшебное смс: "По вашей карте Кредитный лимит пересмотрен: 0 грн!". И естественно карта ушла в минус -9700 грн! И расчетная дата через 9 дней! Это реально последняя капля! Это уже не ПриватБанк, а какое то кидалово! Уже нет терпения, честное слово! Уважаемые Клиенты ПриватБанка, даже если у вас на счету нет средств, это не означает, что ваше финансовое положение в безопасности! Будьте осторожны!", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"Мы не хотели бы, чтобы у Вас складывалось неправильное впечатление о нашем банке. Обращаем Ваше внимание на то, что для проведения оплаты на сторонних сайтах и ​​сервисах, или для привязки карты (сохранение ее для дальнейших оплат) необходимо, чтобы были введены реквизиты карточки. Списани средств возможно только в том случае, если ранее на сайте были введены данные карты. Отмечаем, что в случае привязки карты к сайту, владелец карточки тем самым дает согласие на списание платежей данным сайтом / сервисом без необходимости повторного подтверждения операции. По предоставлению и размера лимита кредитных средств позвольте объяснить, что банк принимает решение на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей", - ответил на жалобу представитель государственного банка.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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