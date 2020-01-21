Кредиты в Украине будут выдаваться банками по новым правилам, пишет РБК

НБУ существенно изменил старый порядок оформления потребительских займов. Отныне украинские банки и различные финансовые посредники обязаны информировать клиентов о том о всех нюансах займа. В частности, финансовые организации обязаны сообщать все возможные санкции за просрочку.

Новые требования по выдачи кредитов вступили в силу с 19 января 2020 года в связи изменениями в законодательстве по защите прав потребителей финансовых услуг.

В стоимость кредита банки отныне обязаны включать дополнительные издержки. Речь идет об услугах нотариусов, госрегуляторов, оценщиков и других третьих лиц. Кроме того, в стоимость включаются страховые платежи, а также обязательные государственные сборы и налоги.

В НБУ полагают, что нововведение должно дать украинцам полное представление о всех возможных расходах при получении кредитных средств.

При получении кредита прозрачной станет следующая информация:

Окончательные сроки и периодичность погашения;

Все возможные штрафные санкции;

Дополнительные комиссии и издержки;

Условия досрочного погашения.

За утаивание информации банкам грозят штрафы на сумму от 300 до 600 необлагаемых минимумов за каждый такой случай (от 5 100 до 10 200 грн). Украинцы имеют право пожаловаться на недобросовестных финансистов в управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ.

Ранее мы писали, что ПриватБанк вешает на своих клиентов странные долги и пытаться взыскивать с них деньги через суд. О новом вопиющем инциденте рассказал недовольный клиент.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.



