Это уже не первый случай в ПриватБанке

Украинцам рассказали, что нужно делать, если банкомат/терминал съел карту

Об этом пишет ВВС.

Клиентам советуют не паниковать, поскольку банкомат или терминал могли съесть карту по нескольким причинам.

Главное - не отходить от них и попробовать сделать несколько манипуляций для самостоятельного возврата карты.

Если банкомат завис, то можно немного подождать, после чего надо нажать кнопку "Отмена". Если ничего не происходит, то нужно обратиться на горячую линию банка и заблокировать карточку.

Если вы обнаружили необычную вещь на банкомате, например картридер, то надо сразу блокировать карту.

В случае обращения к оператору того же Приватбанка клиенту нужно будет ответить на несколько секретных вопросов. В случае прохождения авторизации карта будет заблокирована, а при обращении в банк вам выдадут новую.

Если карточку съел банкомат в другой стране, то сразу необходимо обратиться на горячую линию своего банка и пройти авторизацию. Если клиент будет находиться там долгое время, то ему могут прислать новую карточку.

Но бывают и такие случаи, когда клиенты обращаются в отделение банка, которому принадлежит этот банкомат. Сотрудники проверяют документы и могут сразу вернуть ему карточку.

Но украинцы все чаще становятся "жертвами" терминалов Приватбанка, которые съедают их деньги и не проводят платежи.

О такой очередной случай рассказал недовольный клиент на портале Минфин. По его словам, с двух терминалов одновременно пополняли карточки по 15 тысяч, но ПриватБанк провел лишь одну транзакци.

И банк заявляет, что возврата денег не будет, поскольку операция "прошла успешно"

"24/10/2019 была сделана операция по зачислению денег на карту другого банка, одновременно с 2 терминалов Приватбанка 2 разными людьми, в итоге одна сумма в размере 14999 была зачислена вторая нет, причина ограничения в 15000 на карту другого банка в день, хотя терминал выдал 2 квитанции об успешном зачислении. В Приватбанке идет отказ на возврат аргументируя, что все хорошо в квитанции оплата прошла. Взята выписка с другого банка, где видно, что деньги не поступали. Проблему не можем решить уже 3 месяца. Считаю худший банк в Украине на сегодняшний день", - отметил недовольный клиент.

"К сожалению, указанных в публикации данных недостаточно, чтобы идентифицировать Вас и решить вопрос. Мы пригласили в личном сообщении Ваш номер телефона, чтобы детальнее рассмотреть Ваш случай и разобраться в ситуации, которая сложилась", - ответил на жалобу представитель Приватбанка.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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