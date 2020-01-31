ПриватБанк зняв гроші з рахунку на користь шахрая

Про це незадоволений клієнт розповів на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, перерахунок коштів проводився ще наприкінці листопада 2019 року.

"27 листопада 2019 року здійснюю переказ грошових коштів (19900.01 гривень). Далі розумію, що отримувач шахрай і через кілька годин скасовую платіж. При цьому телефонував на 3700 і представник банку говорить, що переказ очікує підтвердження а тому звернувся вчасно і без жодних проблем кошти повернуть. Цього ж дня кошти все-таки повертають мені. Наступного дня йду до банку і знімаю ці 20000 готівкою. Далі 1 грудня перевіряю баланс по карті і бачу… що приват не придумав нічого краще як зняти 20000 грн з мого рахунку", - розповідає незадоволений клієнт.

Він також зазначив, що співробітники ПриватБанку видалили інформацію про повернення коштів на його особистий рахунок, щоб приховати транзакцію.

"При цьому «розумні» банкіри видалили інформацію про повернення коштів на мій рахунок 27 листопада 2019 року. Хоч в суді на скріншоти подивляться. Банк вже 2 місяці годує обіцянками розібратися і щось вирішити. Мабуть самі співпрацюють зі всіма шахраями. Після не одноразових звернень до банку повністю ігноруються дзвінки на 3700, додали до чорного списку", - резюмував він у своєму негативному відгуку.

"За результатом проведення перевірки по Вашому питанню, з врахуванням вищезазначених та всіх необхідних обставин ситуації, хочемо звернути Вашу увагу, що платіж проведений Вами на сторонньому сайті був створений з введенням всіх реквізитів картки та з додатковим підтвердженням по смс. Зважаючи на те, що в даній ситуації банк не має правових підстав та можливостей на оскарження даної операції, так як розслідування випадків шахрайства, а також розшук і затримання злодіїв, згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк в свою чергу завжди готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином", - відповів на скаргу представник ПриватБанку.

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