ПриватБанк снял деньги со счета на пользу мошенника

Об этом недовольный клиент рассказал на тематическом портале Минфин.

По его словам, перечисление средств проводилось еще в конце ноября 2019 года.

"27 ноября 2019 года осуществляю перевод денежных средств (19900.01 гривен). Дальше понимаю, что получатель мошенник и через несколько часов отменяю платеж. При этом звонил на 3700 и представитель банка говорит, что перевод ожидает подтверждения а потому обратился вовремя и без всяких проблем деньги вернут. В этот же день деньги все-таки возвращают мне. На следующий день иду в банк и снимаю эти 20000 наличными. Далее 1 декабря проверяю баланс по карте и вижу… что приват не придумал ничего лучше как снять 20000 грн с моего счета", - рассказывает недовольный клиент.

Он также отметил, что сотрудники Приватбанка удалили информацию о возврате средств на его личный счет, чтобы скрыть транзакцию.

"При этом «умные» банкиры удалили информацию о возврате средств на мой счет 27 ноября 2019 года. Хоть в суде посмотрят на скриншоты. Банк уже 2 месяца кормит обещаниями разобраться и что-то решить. Видимо сами сотрудничают со всеми мошенниками. После неоднократных обращений к банку полностью игнорируются звонки на 3700, добавили в черный список", - резюмировал он в своем отрицательном отзыве.

"По результатам проведения проверки по Вашему вопросу, с учетом вышеупомянутых и всех необходимых обстоятельств ситуации, хотим обратить Ваше внимание, что платеж проведен Вами на стороннем сайте был создан с вводом всех реквизитов карты и с дополнительным подтверждением по смс. Несмотря на то, что в данной ситуации банк не имеет правовых оснований и возможностей на обжалование данной сделки, так как расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк в свою очередь всегда готов помочь любым необходимым образом", - ответил на жалобу представитель Приватбанка.

Как сообщала Politeka, кредиты в Украине будут выдавать по-новому: за что грозит штраф, подробности.

Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

Также Politeka писала, что Приватбанк прижали к стенке: о чем важно знать украинцам.