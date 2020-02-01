Курс валют в Україні на 1 лютого закрутить голову всім, гривня тимчасово зміцнить позиції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз НБУ.

Так, 100 доларів коштуватимуть 2491,96 гривень. А 100 євро обійдуться в 2747,51 гривню.

Проте вже в понеділок, 3 лютого, ситуація різко погіршитися. За 100 американських «вечноезеленых» потрібно буде віддати вже цілих 2502,94 гривні. А за сто євро потрібно буде викласти 2765,87 гривень.

Як повідомлялося раніше, Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією з курсом гривні.

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

При цьому він зазначив, що в лютому 2020 року процес девальвації гривні буде ситуативною.

"Що буде з березня-квітня сказати складно", - сказав він.

За словами експерта, не в останню чергу, будуть впливати глобальні економічні тренди.

"Швидше за все, до кінця року, у нас буде ще більший мінус за зовнішньоторговельним балансом, Україна і далі буде залучати гроші для розрахунків за поточними боргами", - прогнозує фахівець.

Економіст прогнозує, що незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати.

"До кінця цього року, до весни (2021-го року, - ред.), у нас явно курс гривні буде нижче. Наскільки нижче – будемо дивитися. Я поки не бачу причин для катастрофічних падінь, але в теорії це можливо", - додав Гаврилечко.

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