Нацбанк України заявив про те, що він погіршив прогноз зростання ВВП країни

Курс долара в Україні проб'є психологічну позначку, і це станеться дуже скоро

Про це заявив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, передає Obozrevatel.

За його словами, стрибок курсу може статися вже в перший тиждень лютого.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Зараз курс української гривні продовжує знижуватися, і гривня торгується на рівні 24,99 грн/$. Така динаміка спостерігається на тлі заяви Нацбанку України про те, що він погіршив прогноз зростання ВВП країни в 2019 році до 3,3% з 3,5%. Крім того, регулятор за базовим сценарієм очікує зниження облікової ставки до 7% річних до кінця 2020 року.

"Таке ослаблення кредитно-грошової політики буде стримувати інвесторів купувати облігації, прибутковість яких НБУ намагається утримати нижче 10%. На ринку спостерігається підвищений попит на валюту, яку НБУ намагається стримувати валютними інтервенціями", – пояснює експерт.

Як повідомлялося раніше, Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією з курсом гривні. Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Він зазначив, що в лютому 2020 року процес девальвації гривні буде ситуативною. "Що буде з березня-квітня сказати складно", - сказав економіст.

За словами експерта, не в останню чергу, на курсі в Україні позначаться глобальні економічні тренди.

"Швидше за все, до кінця року, у нас буде ще більший мінус за зовнішньоторговельним балансом, Україна і далі буде залучати гроші для розрахунків за поточними боргами", - прогнозує фахівець.

Економіст зазначив, що незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати. За його словами, зараз передумов для катастрофічного обвалу гривні немає, але в теорії це можливо.

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