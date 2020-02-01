Нацбанк Украины заявил о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны

Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку, и произойдет это очень скоро

Об этом заявил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, передает Obozrevatel.

По его словам, скачек курса может случиться уже в первую неделю февраля.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Сейчас курс украинской нацвалюты продолжает снижаться, и гривна торгуется на уровне 24,99 грн/$. Такая динамика наблюдается на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%. Кроме того, регулятор по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года.

"Такое ослабление кредитно-денежной политики будет сдерживать инвесторов покупать облигации, доходность которых НБУ пытается удержать ниже 10%. На рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, которую НБУ пытается сдерживать валютными интервенциями", – поясняет эксперт.

Как сообщалось ранее, Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией с курсом гривны. Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Он отметил, что в феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным. "Что будет с марта-апреля сказать сложно", - сказал экономист.

По словам эксперта, не в последнюю очередь, на курсе в Украине скажутся глобальные экономические тренды.

"Скорее всего, к концу года, у нас будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, Украина и дальше будет привлекать деньги для расчетов по текущим долгам", - прогнозирует специалист.

Экономист отметил, что вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать. По его словам, сейчас предпосылок для катастрофического обвала гривны нет, но в теории это возможно.

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