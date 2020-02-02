Невиконання плану надходжень від митниці набуло масштабний характер, що вимагає реакції влади

Про це народний депутат Андрій Холодов написав у своєму Facebook

"Фактичний недобір по митниці за січень – 9 мільярдів. Це 300 мільйонів гривень в день. Ситуація навіть гірша, ніж я прогнозував.", - заявив нардеп, коментуючи новину про чергове невиконання плану надходжень до держбюджету.

Ситуацію погіршує той факт, що за даними Держказначейства, в лютому недобір на митниці буде збільшуватися.

"Саме час відреагувати Комітету з питань фінансів, митної і податкової політики, так, пан Danil Getmantsev? Або будемо робити вигляд, що нічого не відбувається?", - заявив Холодов.

Для прикладу він зазначив, що 9 мільярдів – це річний бюджет міністерства охорони здоров'я на закупівлю препаратів. "Ці гроші, які не зібрали зовсім, чи то зібрали - але в чиюсь кишеню. Питання - чию?", - додав він.

Раніше ми розповідали про те, що Андрій Холодов потужно розніс голову митниці Максима Нефьодова. Нардеп кілька місяців тому надав Нефьодову інформацію про його підлеглого, якого зловили на хабарі. Час йде, а віз і нині там.

"Я запитав його ( Нефьодова, - прим. ред.), чи може людина, яку двічі ловили на отриманні хабарів і митних схемах з заниженням вартості імпорту, зробити кар'єру в Новій Митниці. Максим Нефьодов відповів мені, що, звичайно ж, немає.

Я назвав прізвище відомого митного схемника і кілька фактів з його творчої біографії, а потім попросив Максима розібратися. Щоб перевірити всю інформацію дійсно потрібно час. Пройшло 2 місяці. Юрій Васильович Савчук продовжує займати посаду в. о. начальника митного поста в аеропорту "Жуляни", - обурено заявив Андрій Холодов.

Нагадаємо, депутат Холодов назвав головну проблему з продажем землі.

Як повідомляла Politeka, Холодов розніс голову митниці Нефьодова, важливу заяву.

Також Politeka писала, що нардеп Холодов назвав п'ять проблем з електронними акцизними марками.