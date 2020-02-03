Національний банк України відновив курс валют на понеділок, 3 лютого

Курс долара 3 лютого складе 25,02 гривні за одну одиницю. Курс євро буде 27,65 гривні за одну одиницю. При цьому днем раніше, 2 лютого, в неділю, долар був дешевший на 11 копійок, а євро на 18 копійок. Про те пише Politeka з посиланням на на офіційний сайт НБУ.

Варто відзначити, що подорожчали і польські злоти. У понеділок їх ціна складе 6,42 за одиницю, тоді як у неділю ціна була 6,41. Це на одну копійку дешевше, ніж в перший робочий день лютого.

Раніше ми повідомляли, що при несприятливому збігу обставин, курс гривні може впасти до 28 за долар.

Незважаючи на заспокійливі заяви урядовців, курс гривні продовжує падати. В кінці січня курс від Нацбанку наблизився до психологічно важливої позначки в 25 грн (24,92), а на міжбанку за долар вже давали 25,02 грн. Що буде з доларом в найближчі місяці 2020 року розповіли експерти.

Так, економіст Андрій Мартинов зазначив, що курс валют в Україні знаходиться під впливом різних факторів, среи яких він виділив подовження НБУ гри з внутрішніми борговими зобов'язаннями, можливе прийняття в лютому - березні закону про ринок сільськогосподарських земель і отримання 500 млн євро кредиту від ЄС.

Повідомлялося, що Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією з курсом гривні.

При цьому він зазначив, що в лютому 2020 року процес девальвації гривні буде ситуативною.

"Що буде з березня-квітня сказати складно", - сказав він.

За словами експерта, не в останню чергу, будуть впливати глобальні економічні тренди.

"Швидше за все, до кінця року, у нас буде ще більший мінус за зовнішньоторговельним балансом, Україна і далі буде залучати гроші для розрахунків за поточними боргами", - прогнозує фахівець.

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А ще Politeka писала, що експерт попередив про девальвацію, названий новий курс

Також Politeka повідомляла, що долар і євро різко злетять у ціні, такого не було вже давно



