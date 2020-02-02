Курс доллара в Украине будет расти в течение следующей недели

Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает «РБК-Украина».

Согласно его прогнозу, доллар на межбанке может торговаться около 25,6 грн, а наличный «зеленый» в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн.

Аналитик отметил, что за минувшую неделю курс доллара значительно вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,6-2,6%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,52 грн до 24,92 грн (+1,6%).

Кроме того, сообщается, что спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 24,44/24,48 до 25,04/25,06 (+2,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,20/24,48 до 24,82/25,09 (+2,6%/+2,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, ранее руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку.

По его словам, скачек курса может случиться уже в первую неделю февраля.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Добавим также, по мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко, Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией с курсом гривны.

"Скорее всего, к концу года, у нас будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, Украина и дальше будет привлекать деньги для расчетов по текущим долгам", - прогнозирует специалист.

Экономист отметил, что вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать. По его словам, сейчас предпосылок для катастрофического обвала гривны нет, но в теории это возможно.

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