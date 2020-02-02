Курс валют в Украине 2 февраля готовит настоящий сюрприз, поскольку гривна резко ослабеет и потеряет позиции после временной остановки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Национальный банк Украины.

Так, 100 долларов обойдутся в 2491,96 гривен. А за 100 евро придется отдать 2747,51 гривну.

Ситуация изменится уже 3 февраля. За 100 американских "вечнозеленых" нужно будет выложить 2502,94 гривен. А за 100 евро нужно придется отдать 2765,87 гривен.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку, и произойдет это очень скоро. Об этом заявил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, скачек курса может случиться уже в первую неделю февраля.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Сейчас курс украинской нацвалюты продолжает снижаться, и гривна торгуется на уровне 24,99 грн/$. Такая динамика наблюдается на фоне заявления Нацбанка Украины о том, что он ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 3,3% с 3,5%. Кроме того, регулятор по базовому сценарию ожидает снижения учетной ставки до 7% годовых к концу 2020 года.

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