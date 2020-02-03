Национальный банк Украины обновил курс валют на понедельник, 3 февраля

Курс доллара 3 февраля составит 25,02 гривны за одну единицу. Курс евро будет 27,65 гривны за одну единицу. При этом днем ранее, 2 февраля, в воскресенье, доллар был дешевле на 11 копеек, а евро на 18 копеек. Об том пишет Politeka со ссылкой на на официальный сайт НБУ.

Стоит отметить, что подорожали и польские злоты. В понедельник их цена составит 6,42 за единицу, тогда как в воскресенье цена была 6,41. Это на одну копейку дешевле, чем в первый рабочий день февраля.

Ранее мы сообщали, что при неблагоприятном стечении обстоятельств, курс гривны может упасть до 28 за доллар.

Несмотря на успокаивающие заявления чиновников, курс гривны продолжает падать. В конце января курс от Нацбанка приблизился к психологически важной отметке в 25 грн (24,92), а на межбанке за доллар уже давали 25,02 грн. Что будет с долларом в ближайшие месяцы 2020 года рассказали эксперты.

Так, экономист Андрей Мартынов указал, что курс валют в Украине находится под влиянием различных факторов, среи которых он выделил удлинение НБУ игры с внутренними долговыми обязательствам, возможное принятие в феврале - марте закона про рынок сельскохозяйственных земель и получение 500 млн евро кредита от ЕС.

Сообщалось, что Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией с курсом гривны.

При этом он отметил, что в феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным.

"Что будет с марта-апреля сказать сложно", - сказал он.

По словам эксперта, не в последнюю очередь, будут влиять глобальные экономические тренды.

"Скорее всего, к концу года, у нас будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, Украина и дальше будет привлекать деньги для расчетов по текущим долгам", - прогнозирует специалист.

Напомним, доллар готовится к прыжку, назван новый курс

А еще Politeka писала, что эксперт предупредил о девальвации, назван новый курс

Также Politeka сообщала, что доллар и евро резко взлетят в цене, такого не было уже давно



