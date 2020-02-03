Стало відомо про радикальні нововведення державного Приватбанку

Як передає Politeka.net, про новий сюрприз, який ПриватБанк підготував українцям, розповів голови прес-служби банку Олег Серги.

За його словами, ПриватБанк вводить додаткову комісію за транзакції.

Зокрема, державний банк буде стягувати зі своїх клієнтів додаткові 0,2% при операціях, які були проведені після 16:30.

Як стверджує Серги, нововведення торкнеться тільки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Більш того, додаткова комісія буде братися з клієнтів тільки при проведенні комерційних платежів в інші банки. Операції всередині Приватбанку, а також платежі в державні структури, такі як Державна податкова служба України Державна казначейська служба, будуть проводитися цілодобово без зайвих зборів.

Таким чином, звичайні клієнти Приватбанку не будуть платити ніяких додаткових комісій незалежно від часу платежу, в тому числі і після 16:30. Це стосується і звичних багатьом українцям операцій в мобільному додатку Приват24.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк звинуватили у неправомірному обнулення рахунків. За словами клієнтки, банк списав всі гроші з її дебетової карти і загнав її в мінус.

«Моєму обуренню немає меж, 01 жовтня 2019 з моєї дебетової соціальної картки зняли гроші і загнали карту в мінус, на гарячій лінії Приватбанку сказали, що це збій або помилка і дебетну картку в мінус загнати не можна. Обіцяли розібратися і повернути кошти на картку, потім надіслали листа що ще 135 днів потрібно для вирішення питання», - написала вона, і зажадала пояснити, що відбувається.

Відзначається, що банк, згідно з правилами міжнародних платіжних систем сформував запит на опротестування операції по карті. Однак оскаржити даний платіж не вдалося, оскільки був укладений договір між клієнткою финчреждения і сайтом

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Нагадаємо, що ПриватБанк обнуляє рахунки та виставляє українцям борги на десятки тисяч.

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