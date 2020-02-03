Стало известно о радикальных нововведениях государственного ПриватБанка

Как передает Politeka.net, о новом сюрпризе, который ПриватБанк уготовил украинцам, рассказал главы пресс-службы банка Олег Серги.

По его словам, ПриватБанк вводит дополнительную комиссию при транзакциях.

В частности, государственный банк будет списывать со своих клиентов дополнительные 0,2% при операциях, которые были проведены после 16:30.

Как утверждает Серги, нововведение коснется только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Более того, дополнительная комиссия будет взыматься с клиентов только при проведении коммерческих платежей в другие банки. Операции внутри Приватбанка, а также платежи в государственные структуры такие как Государственная налоговая служба Украины и Государственная казначейская служба, будут проводиться круглосуточно без лишних сборов.

Таким образом, обычные клиенты ПриватБанка не будут платить никаких дополнительных комиссий независимо от времени платежа, в том числе и после 16:30. Это касается и привычных многим украинцам операций в мобильном приложении Приват24.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк обвинили в неправомерном обнулении счетов. По словам клиентки, банк списал все деньги с ее дебетовой карты и загнал ее в минус.

«Моему возмущению нет предела, 01 октября 2019 с моей дебетной социальной карты сняли деньги и загнали карту в минус, на горячей линии ПриватБанка сказали, что это сбой или ошибка и дебетную карту в минус загнать нельзя. Обещали разобраться и вернуть средства на карту, потом прислали письмо что ещё 135 дней нужно для решения вопроса», - написала она, и потребовала объяснить, что происходит.

Отмечается, что банк, согласно правилам международных платежных систем сформировал запрос на опротестование операции по карте. Однако обжаловать данный платеж не удалось, поскольку был заключен договор между клиенткой финчреждения и сайтом

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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