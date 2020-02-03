Курс долара в Україні почав змінюватися, і ця тенденція продовжиться

Експерти розповіли, чого чекати від курсу в лютому і весною 2020 року, пише РБК-Україна.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що гривня продовжить знижуватися по відношенню до долара і євро. Більше того, цей процес буде супроводжуватися значними коливаннями валютного курсу.

Експерт прогнозує, що в лютому курс долара в Україні подолає позначку 25грн/дол, протягом березня - квітня він може досягти 26, а в травні навіть 27.

Ослаблення гривні експерт пояснює наростанням негативних тенденцій в економіці України, загостренням політичної ситуації і лібералізацією валютного ринку, яку проводить Нацбанк.

Також уточнюється, що політична криза і масові протести можуть прискорити падіння гривні, а євро по відношенню до долара буде коливатися в діапазоні 1.08 - 1.12.

Раніше економіст Андрій Мартинов зазначив, що курс валют в Україні знаходиться під впливом різних факторів, среи яких він виділив подовження НБУ гри з внутрішніми борговими зобов'язаннями, можливе прийняття в лютому - березні закону про ринок сільськогосподарських земель і отримання 500 млн євро кредиту від ЄС.

Нагадаємо, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що курс долара в Україні проб'є психологічну позначку.

За його словами, стрибок курсу може статися вже в перший тиждень лютого.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

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