ПриватБанк звинуватили у неправомірному нарахування пені на заборгованість

Негативний відгук на тематичному порталі Мінфін залишив обурений сервісом державного банку клієнт.

За його словами, націоналізований ПриватБанк без його відома підвищив йому відсотки на заборгованість за кредитним лімітом.

"Був ліміт 25000 грн, коли втратив карту, при створенні нової дали 55000 грн! Завжди не платив відсотків (мабуть це і не сподобалося банку, тому він так і вчинив) 14 січня 2020 року банк обнуляє мені без попередження ліміт, в підсумку я можу тільки класти гроші на карту! На 25 січня 2020 року мені залишилося внести 6000, щоб не платити відсотків, але я цього не зробив за фінансовим утрудненням!", - відверто зізнався незадоволений клієнт.

Він зазначив, що раніше ПриватБанк нараховував йому 3,5% на суму заборгованості, але в останній раз за місяць помітив, що замість 200 гривень сума нарахованого становила 2520 гривень, що шокувало його.

"Не складно прорахувати, що ця сума повинна бути нарахована на суму заборгованості 72000 грн!!! А це фізично неможливо при димите 55000грн, навіть якщо не враховувати, що карта не була порожня! На 25 січня суму боргу була 25500, а залишок внесення коштів 6000 грн! Навіть якщо відсоток нараховувався б на всю суму боргу — це 892 грн, на залишок 210, та навіть якщо по ліміту 1925 грн, а мені нарахували 2520! Виявляється, приват нараховує відсоток за кожен день (а це 55 днів)!", - обурено зауважив клієнт.

У коментарях під негативним відгуком представник Приватбанку розповів, що розрахунок відсотків по карті здійснюється за кожний календарний день використання кредитних коштів.

"За формулою: сума заборгованості кількість днів використання 3,5% * 12/365, де: 365 - постійна величина (кількість днів в році); 3,5% - постійна величина (щомісячна процентна ставка згідно з тарифами); 12 - постійна величина (кількість місяців у році)", - йдеться у відповіді.

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