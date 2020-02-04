ПриватБанк обвинили в неправомерном начислении пени на задолженность

Негативный отзыв на тематическом портале Минфин оставил возмущенный сервисом государственного банка клиент.

По его словам, национализированный ПриватБанк без его ведома повысил ему проценты на задолженность по кредитному лимиту.

"Был лимит 25000 грн, когда потерял карту, при создании новой дали 55000 грн! Всегда не платил процентов (видимо это и не понравилось банку, поэтому он так и поступил) 14 января 2020 года банк обнуляет мне без предупреждения лимит, в итоге я могу только класть деньги на карту! На 25 января 2020 года мне осталось внести 6000, чтобы не платить процентов, но я этого не сделал по финансовым затруднениям!", - откровенно признался недовольный клиент.

Он отметил, что ранее ПриватБанк начислял ему 3,5% на сумму задолженности, но в последний раз за месяц заметил, что вместо 200 гривен сумма начисленного составляла 2520 гривен, что шокировало его.

"Не сложно просчитать, что эта сумма должна быть начисленна на сумму задолженности 72000 грн!!! А это физически невозможно при димите 55000грн, даже если не учитывать, что карта не была пуста! На 25 января сумму долга была 25500, а остаток внесения средств 6000 грн! Даже если процент начислялся б на всю сумму долга — это 892 грн, на остаток 210, та даже если по лимиту 1925 грн, а мне начислили 2520! Оказывается, приват начисляет процент за каждый день (а это 55 дней)!", - возмущенно заметил клиент.

В комментариях под негативным отзывом представитель ПриватБанка рассказал, что расчет процентов по карте производится за каждый календарный день использования кредитных средств.

"По формуле: сумма задолженности количество дней использования 3,5% * 12/365, где: 365 - постоянная величина (количество дней в году); 3,5% - постоянная величина (ежемесячная процентная ставка согласно тарифам); 12 - постоянная величина (количество месяцев в году)", - говорится в ответе.

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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