Спалах коронавіруса 2019-nCov у Китаї породила вже багатомільярдні втрати в економіці КНР. Обвал фондової біржі у Китаї у понеділок, 3 лютого, викликав побоювання світової рецесії – все це загрожує катастрофічними наслідками для світової економіки

Український аналітик Юрій Романенко пояснив чому загострення економічних проблем в Китаї загрожує серйозними проблемами для України (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Фахівці хотіли попередити падіння фондового ринку, але він впав, констатує експерт, на 8% і це дуже багато, стверджує Романенко:

«Китай відіграє надважливу роль у багатьох виробничих ланцюжках, і торгових – ми (Україна – ред.) там багато чого закуповуємо», - каже Раманенко, відзначаючи, що закупівлі ведуться не тільки на рівні "ширвжитку", але і у великих виробників комплектуючих, які у нас збирають у побутову техніку та інше. Недооцінка ситуації у зв'язку з занепадом економіки Піднебесної загрожує жахливими наслідками для України. Вітчизняна економіка «тримається» на кількох основних умовних стовпах і наскільки стійкими вони будуть – залежить від чотирьох зовнішніх факторів:

Купівля Облігації внутрішньої державної позики

Зовнішній займ - через тіж облігації, МВФ і т. д.

Надходження гастарбайтерів

Надходження від наших експортерів, тому, що ми маємо експортно-орієнтовану економіку, яка продає переважно сировину. Більше 40% аграрний сектор, більше 20 – металургія, і далі «дрібні відсотки» - хімія і т. д.

Будь-яка серйозна рецесія у світовій економіці, наполягає аналітик, буде впливати на вищезгадані чотири стовпи і може призвести до їх руйнування. Як, наприклад, це було в 2008 році – світова криза, але тоді і в України, як висловився експерт було побільше «жирку»: основних стовпів економіки країни було більше, економіка в цілому – була потужнішою, не було такої залежності від грошей гастарбайтерів.

Юрій Романенко сказав, цитуємо: «ми повинні молитися, щоб в Китаї зняли карантин, країна впоралася з усім цим» жахом, тому що, чим більше Китай буде простоювати, тим більша ймовірність, що вже найближчим часом почне відбуватися глобальна рецесія у світовій економіці (в першому півріччі 2020 року), а ми – Україна – до неї абсолютно не готові, підсумував автор:

«Проблеми доступу до тих світових фінресурів, які використовуються Україною, збут нашої продукції, надходження грошей від гастарбайтерів…. Європа, США – всі великі світові гравці відчують на собі це падіння, а в України немає жодного плану, як цьому протистояти:

«Не те, що… навіть плану А немає, не кажучи вже про Б… Моліться і готуйтеся затягнути пояси тугіше».

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