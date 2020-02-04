Вспышка коронавируса 2019-nCov в Китае породила уже многомиллиардные потери в экономике КНР. Обвал фондовой биржи в Китае в понедельник, 3 февраля, вызвал опасения мировой рецессии – все это чревато катастрофическими последствиями для мировой экономики

Украинский аналитик Юрий Романенко объяснил почему усугубление экономических проблем в Китае чревато серьезными проблемами для Украины (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Специалисты хотели предупредить падение фондового рынка, но он упал, констатирует эксперт, на 8% и это очень много, утверждает Романенко:

«Китай играет важнейшую роль во многих производственных цепочках, и торговых – мы (Украина – ред.) там много чего закупаем», - говорит Раманенко, отмечая, что закупки ведутся не только на уровне ширпотреба», но и у крупных производителей комплектующих, которые у нас собирают в бытовую технику и прочее. Недооценка ситуации в связи с упадком экономики Поднебесной чревата плачевными последствиями для Украины. Отечественная экономика «держится» на нескольких основных условных столпах и насколько устойчивыми они будут – зависит от четырех внешних факторов:

Покупка Облигации внутреннего государственного займа

Внешнее заимствование - через теже облигации, МВФ и т.д.

Поступление гастрабайтеров

Поступления от наших экспортеров, потому, что мы имеем экспортно-ориентированную экономику, которая продает преимущественно сырье. Более 40% аграрный сектор, более 20 – металлургия, и далее «мелкие проценты» - химия и т.д.

Любая серьезная рецессия в мировой экономике, настаивает аналитик, будет влиять на вышеупомянутые четыре столпа и может привести к их разрушению. Как, к примеру, это было в 2008 году – мировой кризис, но тогда и у Украины, как выразился эксперт было побольше «жирка»: основных столпов экономики страны было побольше, экономика в целом – была помощнее, не было такой зависимости от денег гастрабайтеров.

Юрий Романенко сказал, цитируем: «мы должны молиться, чтобы в Китае сняли карантин, страна справилась со всем этим» ужасом, потому что, чем больше Китай будет простаивать, тем большая вероятность того, что уже в ближайшее время начнет происходить глобальная рецессия в мировой экономике (в первом полугодии 2020 года), а мы – Украина – к ней абсолютно не готовы, подытожил автор:

«Проблемы доступа к тем мировым финресурсам, которые используются Украиной, сбыт нашей продукции, поступление денег от гастрабайтеров…. Европа, США – все мировые крупные игроки почувствуют на себе это падение, а у Украины нет никакого плана, как всему этому противостоять:

«Не то, что… даже плана А нет, не говоря уже о Б… Молитесь и готовьтесь затянуть пояса потуже».

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

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