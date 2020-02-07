Курс валют в Україні готує несподіваний розворот, гривня покаже долара і євро «їх місце»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, 100 доларів обійдуться вам в 2457,94 гривні (-21,65). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро – 2704,35 за 100 банкнот (-27,17 грн).

Також у Національному банку уточнили, що станом на обідню пору 6 лютого, долар торгувався по 24,5835 за одну купюру.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні почав змінюватися, і ця тенденція продовжиться. Експерти розповіли, чого чекати від курсу в лютому і весною 2020 року.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що гривня продовжить знижуватися по відношенню до долара і євро. Більше того, цей процес буде супроводжуватися значними коливаннями валютного курсу.

Експерт прогнозує, що в лютому курс долара в Україні подолає позначку 25грн/дол, протягом березня - квітня він може досягти 26, а в травні навіть 27.

Ослаблення гривні експерт пояснює наростанням негативних тенденцій в економіці України, загостренням політичної ситуації і лібералізацією валютного ринку, яку проводить Нацбанк.

Також уточнюється, що політична криза і масові протести можуть прискорити падіння гривні, а євро по відношенню до долара буде коливатися в діапазоні 1.08 - 1.12.

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