"Такого не було навіть за часів СРСР"

Українцям не уникнути підвищення пенсійного віку, а дефіцит Пенсійного Фонду при нинішній системі нікуди не дінеться

Неприємним прогнозом на майбутнє в інтерв'ю «Економічній правді» поділилася голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Вона розповіла про те, що у України є лише два шляхи: виходити на пенсію раніше, але отримувати виплати у їх сьогоднішньому розмірі, або отримувати великі пенсії, але при цьому підвищити пенсійний вік.

При цьому, за словами Третьякової, президент Володимир Зеленський проти ідеї з більш пізнім виходом на пенсію.

«Підвищення пенсійного віку - неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому йдеться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою будуть отримувати 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію», - заявила Третьякова.

Вона пропонує підвищувати пенсійний вік українцям поступово, починаючи з 2023 року – один раз на рік на один місяць.

У питанні пенсійної реформи парламентарій пропонує орієнтуватися на Японію, так як Україна вже нібито «майже як» країна Висхідного сонця.

«Наприклад, Японія говорить про 72 роки. Ми вже майже як Японія. Зараз у нас 11,3 млн пенсіонерів, з них більше тисячі - це люди, які досягли столітнього віку. Такого не було навіть за часів СРСР, коли у нас було 16 млн пенсіонерів», - поскаржилася Третьякова.

Вона також підкреслила, що у разі відсутності пенсійної реформи, Україні не вдасться вирішити проблему дефіциту Пенсійного Фонду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що платити пенсії державі вже складно, а демографія краще не стає. Мінімальна пенсія в Україні зараз становить 1 769 гривень. Якщо співвідношення працездатних і пенсіонерів ще зміниться, то наслідки для майбутніх пенсіонерів будуть сумні. Через 30 років на 10 працюючих українців припадає 23 пенсіонера.

Повідомлялося, що рішенням може стати пенсійна реформа, яка, імовірно, буде запущена в 2023 році. Вона передбачає три рівня, зараз ми знаходимося на першому.

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