"Такого не было даже во времена СССР"

Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешней системе никуда не денется

Неприятным прогнозом на будущее в интервью «Экономической правде» поделилась председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Она рассказала о том, что у Украины есть всего два пути: выходить на пенсию раньше, но получать выплаты в их сегодняшнем размере, или получать большие пенсии, но при этом повысить пенсионный возраст.

При этом, по словам Третьяковой, президент Владимир Зеленский против идеи с более поздним выходом на пенсию.

«Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», - заявила Третьякова.

Она предлагает повышать пенсионный возраст украинцам постепенно, начиная с 2023 года – один раз в год на один месяц.

В вопросе пенсионной реформы парламентарий предлагает ориентироваться на Японию, так как Украина уже якобы «почти как» страна Восходящего солнца.

«Например, Япония говорит о 72 годах. Мы уже почти как Япония. Сейчас у нас 11,3 млн пенсионеров, из них более тысячи - это люди, которые достигли столетнего возраста. Такого не было даже во времена СССР, когда у нас было 16 млн пенсионеров», - пожаловалась Третьякова.

Она также подчеркнула, что в случае отсутствия пенсионной реформы, Украине не удастся решить проблему дефицита Пенсионного Фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что платить пенсии государству уже сложно, а демография лучше не становится. Минимальная пенсия в Украине сейчас составляет 1 769 гривен. Если соотношение трудоспособных и пенсионеров еще изменится, то последствия для будущих пенсионеров будут печальны. Через 30 лет на 10 работающих украинцев будет приходиться 23 пенсионера.

Сообщалось, что решением может стать пенсионная реформа, которая, предположительно, будет запущена в 2023 году. Она предусматривает три уровня, сейчас мы находимся на первом.

Напомним, украинцам трижды повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки.

Как сообщала Politeka, пенсий в Украине хватит не всем: "в самое ближайшее время...".

Также Politeka писала, что украинцев ждет катастрофа с пенсиями, платить будет нечем: когда нагрянет кризис.