Найбільший залізничний концерн в Європі, німецька компанія Deutsche Bahn, готова допомогти українцям порадами

Член правління Deutsche Bahn Рональд Пофалла розповів, про яку саме співпрацю йдеться, передає DW.

За його словами, в даний час мова йде тільки про консультування, в подальшому участь німецької сторони, можливо, буде розширена.

"На початковому етапі мова піде про консультування... Якщо консультування буде мати успіх, можливо мова піде про те, щоб кілька наших менеджерів підтримали керівництво "Укрзалізниці" в процесі управління. Тобто управління буде здійснюватися, як і раніше, самими українцями, але буде посилена нашими менеджерами", - заявив Пофалла.

Представник Deutsche Bahn додав, що в залежності від успішності консалтингу, будуть визначені майбутні кроки. Якщо німецька сторона не знайде точок дотику з керівництвом Української залізниці, то немає сенсу вести подальші розмови.

За будь-яких умов, німецька сторона вважає, що починати роботу треба швидко, якщо цього хочуть українці.

Пофалла підкреслив, що, згідно з попередніми оцінками, є необхідність оптимізувати "Укрзалізницю" з економічної точки зору. Також він додав, що питання реформування залізниці отримало політичну підтримку.

Нагадаємо, 5 лютого, в Києві був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між АТ "Укрзалізниця" і німецькою Deutsche Bahn AG.

Як ми раніше повідомляли, 29 січня Кабмін погодив рішення про звільнення Євгена Кравцова з поста голови "Укрзалізниці". Кравцов (який отримував 9 мільйонів гривень зарплати на згаданій вище посаді) говорив про те, що хоче піти у відставку ще в кінці минулого року і стверджував, що планував перейти в публічний сектор.

Також ми писали, українці часто скаржаться на сервіс нашої залізниці. Традиційно, влітку пасажири знемагають від спеки, а взимку в вагонах, часом, стоїть гар. Більш того, нерідкі випадки, коли пасажири скаржилися на "табуни" тарганів.

Нещодавно сплив скандал з вагітною пасажиркою поїзда "Харків - Кривий Ріг". Жінці стало погано через запах фарби, що стояв у вагоні. Подивившись у додатку, що в поїзді є вільні місця, вона звернулася за допомогою до провідників, але напоролася на відмову. Ті відповіли їй, щоб вона сама йшла домовлялася з пасажирами, раптом хто захоче з нею помінятися місцями і перейти в вагон з "фарбою". Про те, щоб переселити пасажирку на вільне місце - не йшлося.

"Під час цих півгодини я отримала купу стресу, зіпсованих нервів, сліз, страху залишитися на вокзалі, втрачених 330 грн (за отриманий стрес я помилково купила квиток не до Кривого Рогу, а в Херсон). Всю дорогу, поки я їхала, купе було абсолютно вільним і я впевнена, що ще з 10 вільних місць були в цьому вагоні ", - поділилася потерпіла.

Нагадаємо, глава Укрзалізниці отримав 9 мільйонів зарплати і приємний подарунок від дружини.

Як повідомляла Politeka, розкрилися злочину екс-глави "Укрзалізниці" Кравцова, українці в люті.

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