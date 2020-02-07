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Документ передбачає внесення змін до існуючої угоди між Україною та Білоруссю

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що важливий документ був підписаний вчора, 6 лютого, очільником Мінінфраструктури Владиславом Криклієм та міністром транспорту Білорусі Олексієм Овраменком.

Зокрема, міністри підписали протокол про внесення змін до Угоди про міжнародне автомобільне сполучення від 17 грудня 1992 року.

Цей документ передбачає звільнення від дозвільної системи автомобільні перевезення вантажів та пасажирів в нерегулярному сполученні.

«Білорусь стала третьою країною, з якою підписано повну лібералізацію вантажних перевезень. До цього в травні 2016 року такий документ було підписано зі Швейцарією, а в червні 2019 року — з Великою Британією», — повідомив очільник Мінінфраструктури Криклій.

За його словами, підписання цього документу — важливий крок для галузі, адже відсутність бар'єру у вигляді дозволів надає нові можливості не тільки для автомобільних перевезень, а й для розвитку товарообігу між Україною та Білоруссю.

Очільник профільного міністерства також зазначив, що відтепер перевізники не залежатимуть від кількості дозволів, та не втрачатимуть час на їх оформлення. Це також зменшить фінансове навантаження для перевізників.

«Сподіваюся, що Верховна Рада не буде зволікати з ратифікацією цієї угоди. Ще 2 роки тому, двосторонні дозволи Республіки Білорусь були в надзвичайному дефіциті, а підписання протоколу нівелює будь-які ризики створення дефіциту дозволів на цьому напрямку в майбутньому», — цитує прес-служба міністерства Владислава Криклія.

Треба також зазначити, що підписаний міністрами документ забезпечить активізацію процесу двосторонніх міждержавних зв’язків між Києвом та Мінськом, який матиме позитивний ефект, як для транспортної галузі, так і для інших сфер.

Раніше ми розповідали про те, що Олександр Лукашенко звинуватив офіційний Кремль у тому, що РФ підкидає проблеми для білоруської економіки.

За його словами, потрібно серйозно попрацювати, щоб Білорусь змогла вирішити всі проблеми, адже Росія зробила "подарунок" для економіки.

Лукашенко також додав, що республіці Білорусь, як експортної країні, потрібно налагоджувати відносини з найрозвиненішими країнами світу. Крім Росії, до них належать Китай, Євросоюз, а ще США.

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