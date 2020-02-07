Стало відомо, як саме українці зможуть оформити собі пенсії в 2020 році

Про це пише РБК.

Як відомо, з 1 квітня на пенсію зможуть вийти ті жінки, які досягли віку 59,5 років. Наступне підвищення пенсійного віку очікується в 2021 році – жінки зможуть піти на відпочинок у 60 років.

Крім цього, в ПФУ розповіли, які саме документи необхідні для правильного оформлення виплат від держави.

Тим українцям, які вже не працюють, необхідно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання (реєстрації). Також це може зробити людина, яка має нотаріальну довіреність на поручительство.

Громадяни України, які на момент досягнення ще продовжують працювати, можуть самостійно не звертатися в ПФУ і за них це зробить уповноважена посадова особа організації.

Організація не пізніше місяця до дня досягнення працівником пенсійного віку повинна письмово повідомити його про появу права на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах.

У 10-денний термін з дня одержання заяви про призначення пенсії оформити необхідні документи та направити їх до органу ПФУ, який призначає виплату, за місцем знаходження організації або за місцем проживання особи.

Для того, щоб оформити виплату від держави по досягненню необхідного віку, важливо зібрати наступні документи:

Довідка з податкової адміністрації про присвоєння ІПН;

Трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004. Відділ персоніфікованого органу, який призначає пенсію, видасть працівникові довідку із бази даних;

Довідка про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000.

Для начислення пенсії від держави може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних днів страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв: якщо потенційний пенсіонер виявив таке бажання і довідка про заробітну плату підтверджена первинними документами у період до 1 січня 2016 року, а також якщо страховий стаж після 1 липня 2000 року становить менше 5 років.

Законодавством України також передбачений варіант, коли пенсію можуть розраховувати без урахування 60 календарних місяців до 01.07.2000 року, якщо такий варіант буде вигідним для пенсіонера. Для цього необхідні наступні документи:

Документи про надання особливого статусу, наприклад, посвідчення "чорнобильця";

Документи про місце проживання або реєстрації особи;

Кольорова фотографія 4 на 6 (2 шт.) – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення;

Копія діючого паспорта.

Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. Якщо для підтвердження стажу необходиима трудова книжка, то потенційний пенсіонер може подати її копію, але завірену адміністрацією підприємства за місцем останньої роботи, або органом, який призначає пенсію.

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