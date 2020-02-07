Стало известно, как именно украинцы смогут себе оформить пенсии в 2020 году

Об этом пишет РБК.

Как известно, с 1 апреля на пенсию смогут выйти те женщины, которые достигли возраста 59,5 лет. Следующее повышение пенсионного возраста ожидается в 2021 году – женщины смогут пойти на отдых в 60 лет.

Помимо этого, в ПФУ рассказали, какие именно документы необходимы для правильного оформления выплат от государства.

Тем украинцам, которые уже не работают, необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства (или регистрации). Также это может сделать человек, который имеет нотариальную доверенность на поручительство.

Граждане Украины, которые на момент достижения еще продолжают работать, могут не обращаться самостоятельно в ПФУ и за них это сделает уполномоченное должностное лицо организации.

Организация не позднее месяца до дня достижения работником пенсионного возраста должна письменно уведомить его о появлении права на пенсию по возрасту, в том числе на льготных условиях.

В 10-дневный срок со дня получения заявления о назначении пенсии оформить необходимые документы и направить их в орган ПФУ, который назначает выплату, по месту нахождения организации или по месту жительства лица.

Для того, чтобы оформить выплату от государства по достижению необходимого возраста, важно собрать следующие документы:

Справка из налоговой администрации о присвоении ИНН;

Трудовая книжка или документы о стаже, причем за период работы с 01.01.2004. Отдел персонифицированного органа, который назначает пенсию, выдаст сотруднику справку из базы данных;

Справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000.

Для исчисления пенсии от государства может учитываться зарплата за любые 60 календарных дней страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов: если потенциальный пенсионер изъявил такое желание и справка о заработной плате подтверждена первичными документами в период до 1 января 2016 года, а также если страховой стаж после 1 июля 2000 года составил менее 5 лет.

Законодательством Украины также предусмотрен вариант, когда пенсию могут рассчитывать без учета 60 календарных месяцев до 01.07.2000 года, если такой вариант будет выгодным для пенсионера. Для этого необходимы следующие документы:

Документы о предоставлении особого статуса, например, удостоверения "чернобыльца";

Документы о месте проживания или регистрации лица;

Цветная фотография 4 на 6 (2 шт.) – необходима для оформления пенсионного удостоверения;

Копия действующего паспорта.

Документы о стаже, возрасте и заработной плате подаются только в оригинале. Если для подтверждения стажа необходиима трудовая книжка, то потенциальный пенсионер может подать ее копию, но заверенную администрацией предприятия по месту последней работы, или органом, который назначает пенсию.

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