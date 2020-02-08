Спалах китайського коронавіруса загрожує негативними наслідками для економіки України

Про це йдеться в інфляційному прогнозі Національного банку за січень 2020 року.



Згідно з припущеннями, епідемія вплине на світову економіку, що в підсумку зачепить і Україну.

Насамперед під удар потрапить експорт.

"Істотне зниження світового попиту, насамперед з боку Китаю, призведе до зниження світових цін, насамперед на сталь і залізну руду. Враховуючи масштаби китайської економіки і залучення у світову торгівлю і глобального ланцюга створення доданої вартості, до ефектів від ослаблення попиту приєднається також негативний вплив для виробничих видів діяльності", – йдеться у звіті нацбанку.



Експерти в НБУ стверджують, що це торкнеться і вітчизняних виробників.

Крім того, Україна відчує труднощі в гасінні держборгу, що позначиться не економіці.

"Коли державі потрібно буде робити пікові виплати за державним боргом. Перший такий "пік" припадає на кінець травня 2020 року. У разі, якщо інвестори переоцінять свої ризики через коронавірус, привабливість боргових облігацій України буде падати і державі буде важче позичати гроші для виплати боргів", - стверджують в НБУ.





Також ми повідомляли, що через коронавірус може початися нова світова криза.

Як стверджують експерти, через нову світову кризу з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

Раніше ми повідомляли, що кількість загиблих від нового коронавіруса у Китаї досягла 636 чоловік. У Нацкомісії охорони здоров'я також відзначили, що за добу у провінції діагностували 2447 нових випадків вірусу. При цьому за цей же період лікарі виписали з лікарень 184 людини, яким вдалося вирватися з лап смертельного "монстра".

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

Також Politeka писала, що Китай не справляється з коронавірусом, місць в лікарнях не вистачає: кадри відчаю.







