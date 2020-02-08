Вспышка китайского коронавируса грозит негативными последствиями для экономики Украины
Об этом говорится в инфляционном прогнозе Национального банка за январь 2020 года.
Согласно предположениям, эпидемия повлияет на мировую экономику, что в итоге зацепит и Украину.
Прежде всего под удар попадет экспорт.
"Существенное снижение мирового спроса, прежде всего со стороны Китая, приведет к снижению мировых цен, прежде всего на сталь и железную руду. Учитывая масштабы китайской экономики и вовлеченность в мировую торговлю и глобальные цепи создания добавленной стоимости, к эффектам от ослабления спроса присоединится также негативное влияние для производственных видов деятельности", – говорится в отчете нацбанка.
Фото юной возлюбленной Балана покорили сеть: "Тина больше не нужна"
Верка Сердючка на Евровидении 2020, вынесен вердикт: "Мы точно сможем победить!"
Звезда «Квартал 95» выдал всю правду о скандалах в коллективе: «Был против..»
Дочь Потапа без одежды и стыда показала себя в постели, Дорофеева не сдержалась: пикантное фото
Эксперты в НБУ утверждают, что это затронет и отечественных производителей.
Кроме того, Украина почувствует сложности в гашении госдолга, что скажется не экономике.
"Когда государству нужно будет делать пиковые выплаты по государственному долгу. Первый такой "пик" приходится на конец мая 2020 года. В случае, если инвесторы переоценят свои риски через коронавирус, привлекательность долговых облигаций Украины будет падать и государству будет труднее занимать деньги для выплаты долгов", - утверждают в НБУ.
Также мы сообщали, что из-за коронавируса может начаться новый мировой кризис.
Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.
Ранее мы сообщали, что число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 636 человек. В Нацкомиссии здравоохранения также отметили, что за сутки в провинции диагностировали 2447 новых случаев вируса. При этом за этот же период врачи выписали из больниц 184 человека, которым удалось вырваться из лап смертельного "монстра".
Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.
Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.
Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.