Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, відправив у Київ групу експертів

Прес-служба МВФ метою візиту назвала проведення технічних обговорень.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Дія попередньої програми співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by закінчилося 17 лютого. Вона була прийнята 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна отримала перший транш близько $1,4 млрд.

У плані було ще два транші, але після виборів президента і зміни уряду було прийнято рішення розробити нову програму співпраці.

На початку грудня 2019 року президент, уряд і Національний банк України уклали з МВФ договір про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд.

Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів. Однією з них є прийняття законопроекту №2571, який повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію Приватбанку.

Передбачалося, що попередні заходи будуть виконані в січні-початку лютого. Однак Верховна Рада в цей час увійшла в процес розгляду в другому читанні законопроекту про ринок землі, який при дотриманні існуючого регламенту може затягнутися.

Зазначимо, експерти відзначають, що недосягнення домовленості Кабміну з МВФ в питанні Приватбанку може вплинути на підвищення курсу валют в Україні. В такому випадку, ми можемо отримати курс 29 грн за долар.

Нагадаємо, 18 січня виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що керівництво МВФ продовжує тісно взаємодіяти з Україною.

«На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, в якому є певні умови, які повинні бути задоволені. Робота триває, представники (МВФ) продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступить момент звернутися до Виконавчого раді», — додала виконавчий директор МВФ.

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