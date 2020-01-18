Украина пока не получит очередной транш от МВФ

Эту информацию подтвердила исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева, передает РБК.

Выступая в вашингтонском Институте Питерсона она заявила, что официальный Киев пока не получит средства от валютного фонда, а окончательное решение будет вынесено сразу после того, как Украина выполнит свои обязательства.

Георгиева также подтвердила, что руководство МВФ продолжает тесно взаимодействовать с Украиной.

«На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету», — добавила исполнительный директор МВФ.

Стоит отметить, что валютный фонд выдвинул Киеву несколько условий для получения нового транша. По словам главы НБУ Якова Смолия, Украине необходимо принять закон, запрещающий возвращение обанкротившихся банков на рынок, а также закон о рынке земли.

«Остались незначительные технические моменты, практически. В первую очередь – закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования. Второе – это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной службы. И также вопрос – обороте земель сельскохозяйственного назначения», - подчеркнул руководитель государственного регулятора.

Смолий также заявил, что требование запрета на возвращение обанкротившихся банков на рынок связано с участившимися случаями, когда на НБУ подают в суды их бывшие владельцы. При этом механизма для возврата банков, доведенных до банкротства, нет, и привел пример национализированного ПриватБанка, который олигарх Игорь Коломойский пытается вернуть себе под контроль.

Напомним, у Зеленского допустили роковую ошибку в переговорах с МВФ: "Украина дорого за это заплатит"

Как сообщала Politeka, МВФ поставил Украину в тупик из-за Коломойского.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, какую свинью подложил Кравчук Зеленскому и всей Украине.