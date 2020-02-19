Курс валют в Україні 19 лютого вирішить здивувати весь ринок, оскільки гривня почне готуватися до масштабного наступу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, 19 лютого 100 доларів обійдуться вам в 2444,31 гривню (-0,25). Куди більш показовою ситуація буде з курсом євро. За 100 банкнот доведеться віддати 2642,91 грн (-6,63).

Уточнимо, що до середини вівторка, 18 лютого, 100 доларів торгувалися на ринку 2444,35 гривень.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, відправив у Київ групу експертів. Прес-служба структури метою візиту назвала проведення технічних обговорень.

"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.

Дія попередньої програми співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by закінчилося 17 лютого. Вона була прийнята 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна отримала перший транш близько $1,4 млрд.

У плані було ще два транші, але після виборів президента і зміни уряду було прийнято рішення розробити нову програму співпраці.

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