Курс валют в Україні 19 лютого вирішить здивувати весь ринок, оскільки гривня почне готуватися до масштабного наступу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, 19 лютого 100 доларів обійдуться вам в 2444,31 гривню (-0,25). Куди більш показовою ситуація буде з курсом євро. За 100 банкнот доведеться віддати 2642,91 грн (-6,63).
Уточнимо, що до середини вівторка, 18 лютого, 100 доларів торгувалися на ринку 2444,35 гривень.
Спекотна Шейк посвітила пружним «горішком» на камеру, гарячі кадри: «аж слинки течуть»
Оголошено полювання на клієнтів Приватбанку, гримить скандал: "прямо в банкоматі..."
Квітень увірветься в Україну раніше часу, погода різко змінила свої плани: свіжий прогноз
Головне за ніч: трагедія в родині Зеленського, новий відвід ЗСУ і ляпас Путіну
Як повідомлялося раніше, Міжнародний валютний фонд у вівторок, 18 лютого, відправив у Київ групу експертів. Прес-служба структури метою візиту назвала проведення технічних обговорень.
"Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання та забезпечення стабільності", – заявив постійний представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.
Дія попередньої програми співпраці між Україною та МВФ у рамках механізму stand-by закінчилося 17 лютого. Вона була прийнята 18 грудня 2018 року в обсязі $3,9 млрд, однак Україна отримала перший транш близько $1,4 млрд.
У плані було ще два транші, але після виборів президента і зміни уряду було прийнято рішення розробити нову програму співпраці.
Нагадаємо, у Зеленського допустили фатальну помилку в переговорах з МВФ: "Україна дорого за це заплатить"
Як повідомляла Politeka, МВФ поставив Україну в глухий кут через Коломойського.
Також Politeka писала, що МВФ залишив Україну без грошей: подробиці вердикту.