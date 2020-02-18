Курс валют в Украине 18 февраля удивит всех, гривна окрепнет настолько, чтобы сдерживать движения доллара и евро

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, 100 долларов обойдутся в 2444,56 (-0,0014). А вот с евро будет другая ситуация – за 100 купюр нужно будет отдать 2649,54 (+0,0010).

А вот к средине понедельника, 17 февраля, 100 долларов торговались по 2444,92 грн.

Как сообщалось ранее, эксперты все чаще прогнозируют грядущий обвал гривны. Причем говорят об этом уже не только экономисты. Так ранее мы писали о прогнозе для национальной валюты от астролога Влада Росса.

По его прогнозу, большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября. Тогда курс может обвалиться до 40 гривен за долллар.

Ранее сообщалось, что главы украинских финансовых предприятий назвали курс доллара, который ожидают к концу 2020 года.

Соответствующая информация содержится в документе "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка.

Там, отмечается, что среднее значение обменного курса в 2020 году ожидается на уровне 27,43 гривен за доллар.

Напомним, курс доллара снова удивит украинцев, прогнозы резко изменились.

Как сообщала Politeka, доллар и евро сорвались с цепи, курс валют резко изменился: НБУ раскрыл все карты.

Также Politeka писала о долларе по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.