Курс валют в Украине 19 февраля решит удивить весь рынок, поскольку гривна начнет готовиться к масштабному наступлению

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, 19 февраля 100 долларов обойдутся вам в 2444,31 гривну (-0,25). Куда более показательной ситуация будет с курсом евро. За 100 банкнот придется отдать 2642,91 грн (-6,63).

Уточним, что к средине вторника, 18 февраля, 100 долларов торговались на рынке по 2444,35 гривен.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, отправил в Киев группу экспертов. Пресс-служба структуры целью визита назвала проведение технических обсуждений.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by закончилось 17 февраля. Она была принята 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина получила только первый транш около $1,4 млрд.

В плане было еще два транша, но после выборов президента и смены правительства было принято решение разработать новую программу сотрудничества.

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