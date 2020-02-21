Клієнти ПриватБанку ошелешені незадовільним сервісом націоналізованого банку

Відповідні відгуки вони залишили на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнтки, вона два роки тому закрила рахунок у ПриватБанку, але установа продовжує її атакувати, телефонуючи з різними пропозиціями.

Жінка зізналася, що вже втомилася блокувати невідомі номери, з яких телефонують працівники ПриватБанку.

"Вже років 2, як рахунок закрила, але постійно надходять дзвінки з різних номерів: пропонують картку «Голд», неодноразово зверталася з проханням відключити рекламу і не діставати - результату немає. Нещодавно зателефонували і повідомили, що я намагаюся зайти у «Приват24», якого у мене ніколи і не було. Коли зателефонувала на 3700, пояснили, що хтось помилково ввів мій номер телефону. Телефонують в будь-який день і в будь-який час. Втомилася блокувати їхні номери. Я вже не є клієнтом банку! Відчепіться! Ніяких карток від Вашого доконаного банку мені не потрібно!", - зазначила вона у своєму негативному відгуку на порталі.

Інший клієнт заявив, що ПриватБанк не повертає йому гроші з депозиту з 2013 року та "годує сніданками".

"Не повертають з банку гроші з депозиту з 2013 року. Нічого слухати не хочуть, годують сніданками, обманюють. Посилають у нібито центральне відділення банку, а по факту це просто відділення для ВІП-клієнтів. Свавілля. Багато дозволено цьому банку. Це і не дивно. Якість обслуговування і ставлення до клієнтів і вкладників огидне", - запевняє незадоволений клієнт.

"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати Вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - лаконічно відреагував на гучні звинувачення співробітник банку.

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